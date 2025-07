Il cielo supremo, nel sistema tolemaico nei cruciverba: la soluzione è Empireo

EMPIREO

Curiosità e Significato di Empireo

Approfondisci la parola di 7 lettere Empireo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Empireo? Empireo deriva da imperio, che indica il potere supremo o dominio assoluto. Nel sistema tolemaico, rappresenta il cielo come sede dell'autorità divina e sovrana. È un termine che evoca grandezza e controllo, simbolizzando l'ordine cosmico e la potestà celeste. Alla fine, ci ricorda come il cielo fosse visto come il regno dell'imperium supremo.

Come si scrive la soluzione Empireo

La definizione "Il cielo supremo, nel sistema tolemaico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

M Milano

P Padova

I Imola

R Roma

E Empoli

O Otranto

