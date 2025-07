L hobby dei velivoli costruiti in scala nei cruciverba: la soluzione è Aeromodellismo

AEROMODELLISMO

Curiosità e Significato di Aeromodellismo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 14 lettere Aeromodellismo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Aeromodellismo? L'aeromodellismo è l'hobby di costruire e far volare miniature di aerei, spesso in scala ridotta rispetto agli originali. Questo passatempo combina creatività, tecnica e passione per il volo, permettendo agli appassionati di realizzare modelli dettagliati e di divertirsi con voli controllati o liberi. È un'attività che unisce divertimento e apprendimento, coinvolgendo persone di tutte le età.

Come si scrive la soluzione Aeromodellismo

Se "L hobby dei velivoli costruiti in scala" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

E Empoli

R Roma

O Otranto

M Milano

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A I G D O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DOGALI" DOGALI

