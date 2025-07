Ha la forma di losanga nei cruciverba: la soluzione è Romboide

ROMBOIDE

Curiosità e Significato di Romboide

Vuoi sapere di più su Romboide? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Romboide.

Perché la soluzione è Romboide? Il romboide è un quadrilatero con due coppie di lati paralleli, che si trova spesso in geometria e nel disegno tecnico. La sua caratteristica principale è la forma allungata e inclinata, simile a una losanga, ma con angoli non necessariamente di 90°. Viene utilizzato anche in anatomia, dove indica un muscolo della schiena. È un esempio perfetto di come le figure geometriche abbiano molteplici applicazioni nella vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Romboide

Hai davanti la definizione "Ha la forma di losanga" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

O Otranto

M Milano

B Bologna

O Otranto

I Imola

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C S A T N N I I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TOSCANINI" TOSCANINI

