FUTILE

Curiosità e Significato di Futile

Perché la soluzione è Futile? Futile indica qualcosa di inutile o senza valore, che non porta a nessun risultato concreto. Quando un'azione è considerata futile, significa che non ha scopo o effetti utili, spesso perché non cambierà la situazione. È un termine che sottolinea l'inutilità di un tentativo o di uno sforzo, lasciando intendere che non vale la pena investire tempo o energie in quella cosa.

Come si scrive la soluzione Futile

F Firenze

U Udine

T Torino

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N E M Y Mostra soluzione



