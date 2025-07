Dà e riceve baci nei cruciverba: la soluzione è Bocca

Home / Soluzioni Cruciverba / Dà e riceve baci

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dà e riceve baci' è 'Bocca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOCCA

Curiosità e Significato di Bocca

Approfondisci la parola di 5 lettere Bocca: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bocca? La parola bocca indica la parte del volto umana dove si mangia, si parla e si esprime emozioni. È un elemento fondamentale per comunicare e gustare i sapori della vita. Spesso associata a gesti affettuosi come i baci, rappresenta anche il modo in cui ci relazioniamo con gli altri. Insomma, una piccola ma importante porta aperta sul nostro mondo interiore e sociale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Manda saluti e baci da schermo a schermoLa dà chi riceveSi riceve quando si dà di piùRiceve e dà testateUna tonalità da sinfonie

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bocca

Stai cercando la risposta alla definizione "Dà e riceve baci"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T L T O O N R A R E L E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STORNELLATORE" STORNELLATORE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.