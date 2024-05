La Soluzione ♚ Manda saluti e baci da schermo a schermo La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ECARD . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ECARD

Significato della soluzione per Manda saluti e baci da schermo a schermo: Questo giorno viene anche utilizzato per promuovere il caffè del commercio equo e solidale per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione dei coltivatori di caffè. La prima data ufficiale è stata il 1º ottobre 2015, come concordato dall'Organizzazione internazionale del caffè e fu lanciata a Milano. La Giornata internazionale del caffè è una giornata in cui si promuove e celebra il caffè come bevanda, con eventi che si svolgono in tutto il mondo.

Altre Definizioni con ecard; manda; saluti; baci; schermo; schermo; Lo manda giù chi deve subire; Manda a picco una nave; Concludono i saluti sulle cartoline; Rispettosi saluti; Si scambia con i baci; Si scambiano insieme ai baci; Degan dello schermo; La Sophia dello schermo;