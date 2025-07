Così è il contribuente disonesto nei cruciverba: la soluzione è Evasore

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Così è il contribuente disonesto' è 'Evasore'.

EVASORE

Curiosità e Significato di Evasore

Non fermarti alla soluzione! Conosci Evasore più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Evasore.

Perché la soluzione è Evasore? L'evasore è chi elude illegalmente il pagamento delle tasse, nascondendo redditi o patrimoni per evitare di contribuire al fisco. È un contribuente che agisce in modo disonesto, cercando di non rispettare gli obblighi fiscali. Questa condotta danneggia la collettività e mina il funzionamento dei servizi pubblici. In sostanza, l’evasore sceglie di non pagare le imposte che gli spettano, mostrando un atteggiamento poco etico e illegale.

Come si scrive la soluzione Evasore

Se "Così è il contribuente disonesto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

V Venezia

A Ancona

S Savona

O Otranto

R Roma

E Empoli

