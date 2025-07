Corsa di 42 195 km nei cruciverba: la soluzione è Maratona

MARATONA

Curiosità e Significato di Maratona

Approfondisci la parola di 8 lettere Maratona: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Maratona? Una maratona è una gara di corsa lunga esattamente 42,195 chilometri, nata in onore del leggendario messaggero greco che portò la notizia della vittoria di Maratona. Questa sfida richiede resistenza e determinazione, diventando simbolo di forza e perseveranza per atleti e appassionati. In molte culture, rappresenta anche un traguardo personale da raggiungere con impegno e passione.

Come si scrive la soluzione Maratona

Hai trovato la definizione "Corsa di 42 195 km" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

