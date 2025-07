Ci sono le multifocali nei cruciverba: la soluzione è Lenti

Home / Soluzioni Cruciverba / Ci sono le multifocali

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ci sono le multifocali' è 'Lenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LENTI

Curiosità e Significato di Lenti

Non fermarti alla soluzione! Conosci Lenti più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lenti.

Perché la soluzione è Lenti? Le multifocali sono lenti progettate per correggere problemi di vista legati a diverse distanze, come la presbiopia. Queste lenti permettono di vedere nitidamente sia da vicino che da lontano senza dover cambiare occhiali. Ideali per chi desidera una soluzione pratica e versatile, facilitando la vita quotidiana. Se hai bisogno di migliorare la visione a tutte le distanze, le multifocali sono sicuramente un’ottima scelta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ci sono quelle depresseCi sono quelli di riparazioneQuelli di primo grado ci sono più viciniCi sono quelle sismicheCi sono in ogni edificio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lenti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ci sono le multifocali", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M N M C O O A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANICOMIO" MANICOMIO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.