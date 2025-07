Bisogna giustificarla nei cruciverba: la soluzione è Assenza

Home / Soluzioni Cruciverba / Bisogna giustificarla

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bisogna giustificarla' è 'Assenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSENZA

Curiosità e Significato di Assenza

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Assenza, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Assenza? L'assenza indica la mancanza o la non presenza di qualcosa o qualcuno. Può riferirsi a momenti, persone o elementi che non sono presenti in un determinato contesto, creando vuoto o necessità di giustificazione. Quando si parla di assenza, spesso si cerca di spiegare il motivo di questa mancanza. È un concetto che tocca vari aspetti della vita quotidiana e delle relazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Bisogna mettercela per essere sicuri di riuscireRispondente alla bisognaNon bisogna darne alle sciocchezzePer districarle bisogna trovare il bandoloPer spiegarli bisogna scoprirli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Assenza

Non riesci a risolvere la definizione "Bisogna giustificarla"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L F E R I T R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FLIRTARE" FLIRTARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.