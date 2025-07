Un aspra sgridata nei cruciverba: la soluzione è Reprimenda

REPRIMENDA

Curiosità e Significato di Reprimenda

Hai risolto il cruciverba con Reprimenda? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Reprimenda.

Perché la soluzione è Reprimenda? Reprimenda indica una critica severa o un rimprovero fatto a qualcuno per comportamenti sbagliati. È un modo di esprimere disappunto, spesso in modo formale, per far riflettere sui propri errori e correggere il proprio atteggiamento. Quando si riceve una reprimenda, si comprende che bisogna migliorare e fare attenzione alle proprie azioni, un passo importante per la crescita personale e sociale.

Come si scrive la soluzione Reprimenda

R Roma

E Empoli

P Padova

R Roma

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C C O C A A O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COCA COLA" COCA COLA

