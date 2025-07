Aspra come un limone nei cruciverba: la soluzione è Agre

AGRE

Curiosità e Significato di Agre

Perché la soluzione è Agre? Aspra come un limone descrive qualcosa di molto acido o pungente, spesso riferendosi a sapori o emozioni intense. La parola agre deriva dal latino acer, che significa aspro, e viene usata in italiano per indicare un gusto o un carattere particolarmente acidulo. In sintesi, rappresenta quell’elemento che sprigiona una sensazione di acidità marcata, rendendo tutto più vivace e deciso.

Come si scrive la soluzione Agre

Hai davanti la definizione "Aspra come un limone" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

G Genova

R Roma

E Empoli

