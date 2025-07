Adulare... levigando nei cruciverba: la soluzione è Lisciare

LISCIARE

Curiosità e Significato di Lisciare

Perché la soluzione è Lisciare? Lisciare significa rendere una superficie liscia e uniforme, spesso utilizzando strumenti o tecniche di levigatura. È un termine che si applica a vari contesti, come la cura della pelle, il lavoro su legno o metallo, e anche alla cucina, ad esempio quando si appiana una crema o un impasto. In sintesi, lisciare è l’arte di eliminare irregolarità per ottenere un risultato morbido e omogeneo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Adulare esageratamenteEncomiare adulareParole usate per adulare e convincereAdulare per interesseSi suona per adulare qualcuno

Come si scrive la soluzione Lisciare

L Livorno

I Imola

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R D I O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SORDI" SORDI

