Accomuna i vegetali ai piedi nei cruciverba: la soluzione è Pianta

Home / Soluzioni Cruciverba / Accomuna i vegetali ai piedi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Accomuna i vegetali ai piedi' è 'Pianta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIANTA

Curiosità e Significato di Pianta

Hai risolto il cruciverba con Pianta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Pianta.

Perché la soluzione è Pianta? Una pianta è un organismo vivente che cresce sulla terra, assorbendo acqua e sostanze nutritive dal suolo tramite le radici. Si tratta di vegetali come fiori, alberi e arbusti, fondamentali per l’ecosistema, producendo ossigeno e creando habitat per molti animali. In sintesi, la pianta è il cuore verde della natura, indispensabile per la vita sulla Terra.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Abitano ai piedi delle montagneLa città spagnola ai piedi della Sierra NevadaAi piedi degli schiaviLa città ai piedi del TerminilloGenericamente indumenti da indossare ai piedi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pianta

La definizione "Accomuna i vegetali ai piedi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A N I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CINTA" CINTA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.