Vi si mandano i bambini nei cruciverba: la soluzione è Asilo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi si mandano i bambini' è 'Asilo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASILO

Curiosità e Significato di Asilo

Approfondisci la parola di 5 lettere Asilo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Asilo? L'asilo è un luogo dove i bambini piccoli vengono affidati durante la giornata, per imparare, giocare e socializzare sotto la guida di educatori specializzati. È il primo passo nel percorso scolastico, un ambiente sicuro e stimolante che aiuta i piccoli a sviluppare autonomia e relazioni. In sostanza, l’asilo accompagna i bambini nelle prime fasi della crescita, preparando il terreno per il futuro.

Come si scrive la soluzione Asilo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vi si mandano i bambini", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

I Imola

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O N I T A G I Mostra soluzione



