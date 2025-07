Vestito in modo eccentrico nei cruciverba: la soluzione è Bardato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vestito in modo eccentrico' è 'Bardato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARDATO

Curiosità e Significato di Bardato

La soluzione Bardato di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bardato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bardato? BARDATO è un termine colloquiale che indica qualcuno vestito in modo eccessivamente appariscente, stravagante o fuori dagli schemi. Si usa per descrivere chi sfoggia abiti eccentrici, originali o molto vistosi, spesso attirando l'attenzione. Insomma, rappresenta chi si distingue per stile audace e non convenzionale, rendendo il look un vero e proprio manifesto di personalità.

Come si scrive la soluzione Bardato

La definizione "Vestito in modo eccentrico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

R Roma

D Domodossola

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O E R T A Mostra soluzione



