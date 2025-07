Vengono usati come ornamenti nei cruciverba: la soluzione è Addobbi

ADDOBBI

Curiosità e Significato di Addobbi

La parola Addobbi è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Addobbi.

Perché la soluzione è Addobbi? Gli addobbi sono decorazioni utilizzate per abbellire ambienti, occasioni speciali o festività. Sono ornamenti che rendono più festosa e accogliente qualsiasi spazio, come ghirlande, fiocchi o luci colorate. Vengono scelti per creare atmosfere magiche e coinvolgenti, rendendo ogni evento unico e memorabile. Insomma, gli addobbi sono il tocco finale per trasformare una semplice occasione in qualcosa di speciale.

Come si scrive la soluzione Addobbi

Hai trovato la definizione "Vengono usati come ornamenti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

D Domodossola

D Domodossola

O Otranto

B Bologna

B Bologna

I Imola

