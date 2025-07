Vampate di calore in viso nei cruciverba: la soluzione è Scalmane

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vampate di calore in viso' è 'Scalmane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALMANE

Curiosità e Significato di Scalmane

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Scalmane, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scalmane? Le scalmanate sono improvvisi attacchi di calore che colpiscono il viso, spesso accompagnati da rossore e sudorazione. Questi episodi sono tipici della menopausa, ma possono verificarsi anche in altre situazioni di stress o squilibrio ormonale. La loro comparsa può essere fastidiosa, ma esistono diverse strategie per alleviarle e migliorare il benessere quotidiano.

Come si scrive la soluzione Scalmane

Se "Vampate di calore in viso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

M Milano

A Ancona

N Napoli

E Empoli

