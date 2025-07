Uno stile di salto in alto nei cruciverba: la soluzione è Fosbury

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno stile di salto in alto' è 'Fosbury'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOSBURY

Curiosità e Significato di Fosbury

Hai risolto il cruciverba con Fosbury? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Fosbury.

Perché la soluzione è Fosbury? Il termine Fosbury si riferisce allo stile di salto in alto ideato dall’atleta statunitense Dick Fosbury, che rivoluzionò questa disciplina negli anni '60. Caratterizzato dal salto con la schiena rivolta verso la rete e le gambe che superano l’asticella in modo innovativo, questo metodo ha cambiato il modo di affrontare la gara, portando a nuove strategie e record. Conoscere il Fosbury significa capire l’evoluzione dell’atletica moderna.

Come si scrive la soluzione Fosbury

Se "Uno stile di salto in alto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

O Otranto

S Savona

B Bologna

U Udine

R Roma

Y Yacht

