Uno che soffre di... mal di luna nei cruciverba: la soluzione è Licantropo

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno che soffre di... mal di luna

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Uno che soffre di... mal di luna' è 'Licantropo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LICANTROPO

Curiosità e Significato di Licantropo

Vuoi sapere di più su Licantropo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Licantropo.

Perché la soluzione è Licantropo? Il termine licantropo indica una creatura mitica che si trasforma in lupo durante la luna piena. È legato alla leggenda del “mal di luna”, un'idea popolare secondo cui alcune persone si trasformano in bestie durante le fasi lunari. In realtà, rappresenta un essere fantastico simbolo di trasformazione e dualità tra civiltà e natura selvaggia. Un personaggio affascinante che incarna il mistero della luna e dei suoi effetti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Provoca mal di dentiUn insieme di disturbi come il mal di mareImbarcazione italiana di Coppa America: LunaDue quarti di LunaAttrattiva di luna park

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Licantropo

Non riesci a risolvere la definizione "Uno che soffre di... mal di luna"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

P Padova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z S N T E I A A T E Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INESATTEZZA" INESATTEZZA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.