La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Unire insieme cose diverse' è 'Mescolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MESCOLARE

Curiosità e Significato di Mescolare

Approfondisci la parola di 9 lettere Mescolare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mescolare? MESCOLARE significa unire elementi diversi mescolandoli tra loro, creando un insieme armonioso o vario. Può riferirsi sia a ingredienti in cucina, come in una torta, sia a idee o concetti, come quando si combinano stili diversi. È un termine che sottolinea l’atto di integrare cose diverse per ottenere qualcosa di nuovo e interessante. È fondamentale in molte situazioni quotidiane e creative.

Come si scrive la soluzione Mescolare

Non riesci a risolvere la definizione "Unire insieme cose diverse"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

E Empoli

S Savona

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

