Una persona alla quale si vuole un bene folle nei cruciverba: la soluzione è Idolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Una persona alla quale si vuole un bene folle

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una persona alla quale si vuole un bene folle' è 'Idolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IDOLO

Curiosità e Significato di Idolo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Idolo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Idolo? Un idolo è una persona o cosa a cui si nutre un affetto molto forte, quasi ossessivo. È qualcuno che si ammira profondamente e si considera un esempio da seguire, spesso con un sentimento di culto o venerazione. In sostanza, rappresenta il soggetto di un amore folle e incondizionato, che può arrivare a coinvolgere emozioni intense e devoti sentimenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Uno che non vuole mai vedere il bene in nienteSe è spedito si va beneLa persona della quale si parlaL animale al quale si paragona una persona maligna e malvagiaSe è brava si mangia bene

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Idolo

Se "Una persona alla quale si vuole un bene folle" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S S T U A A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESAUSTA" ESAUSTA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.