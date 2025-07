Un espressione del pensiero come l iperbole o l antonomasia nei cruciverba: la soluzione è Figura Retorica

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un espressione del pensiero come l iperbole o l antonomasia' è 'Figura Retorica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIGURA RETORICA

Curiosità e Significato di Figura Retorica

Hai risolto il cruciverba con Figura Retorica? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 14 lettere più frequenti: Figura Retorica.

Perché la soluzione è Figura Retorica? Una figura retorica è un modo di esprimersi che arricchisce il linguaggio, rendendo il messaggio più vivido e coinvolgente. Esempi come l’iperbole o l’antonomasia trasformano le parole, dando loro un significato più forte o originale. Sono strumenti usati spesso in letteratura e discorsi per catturare l’attenzione e comunicare emozioni in modo più efficace. Sono quindi elementi fondamentali della comunicazione creativa.

Come si scrive la soluzione Figura Retorica

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un espressione del pensiero come l iperbole o l antonomasia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

G Genova

U Udine

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

