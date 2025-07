Un esame significativo nei cruciverba: la soluzione è Banco Di Prova

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un esame significativo' è 'Banco Di Prova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BANCO DI PROVA

Curiosità e Significato di Banco Di Prova

Non fermarti alla soluzione! Conosci Banco Di Prova più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Banco Di Prova.

Perché la soluzione è Banco Di Prova? Banco di prova indica un test importante per valutare la validità o l’efficacia di qualcosa. È come un banco di prova per verificare se un prodotto, un'idea o una teoria funziona realmente, mettendola alla prova in condizioni realistiche. Serve a confermare o smentire la bontà di ciò che si sta testando, rappresentando un momento cruciale di verifica e giudizio.

Come si scrive la soluzione Banco Di Prova

La definizione "Un esame significativo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

D Domodossola

I Imola

P Padova

R Roma

O Otranto

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A D S I G N A I T L C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCANDAGLIATI" SCANDAGLIATI

