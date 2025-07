La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tipiche osterie veneziane' è 'Bacari' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BACARI

La parola Bacari è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bacari? I bacari sono le tradizionali osterie veneziane, locali caratteristici dove si gustano cicchetti, vini e atmosfere autentiche. Questi piccoli punti di ritrovo rappresentano il cuore della cultura veneziana, offrendo un’esperienza conviviale e genuina. Visitare un bacaro significa immergersi nelle tradizioni e nel sapore di Venezia, vivendo un pezzo di storia locale. Sono davvero un must per chi desidera scoprire la vera essenza della città.

La definizione "Tipiche osterie veneziane" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

