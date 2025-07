Sonno causato dal cloroformio nei cruciverba: la soluzione è Narcosi

NARCOSI

Curiosità e Significato di Narcosi

Approfondisci la parola di 7 lettere Narcosi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Narcosi? La narcosi è uno stato di temporanea perdita di coscienza o di ridotta sensibilità, spesso indotto da sostanze come il cloroformio. Viene utilizzata in ambito medico o chimico per alleviare il dolore durante procedure o interventi, grazie all'effetto calmante e sedativo della sostanza. È un esempio di come alcune sostanze possano alterare le funzioni cerebrali, portando a un sonno artificiale che permette di eseguire interventi in sicurezza.

Come si scrive la soluzione Narcosi

Se "Sonno causato dal cloroformio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

A Ancona

R Roma

C Como

O Otranto

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I H G I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHIGI" CHIGI

