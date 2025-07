Si pianta nella terra nei cruciverba: la soluzione è Seme

SEME

Curiosità e Significato di Seme

Perché la soluzione è Seme? Il termine seme indica la piccola parte di una pianta che, una volta piantata nella terra, dà origine a una nuova pianta. È il seme a contenere la vita e il futuro vegetale, rappresentando il punto di partenza di ogni crescita. Semplice ma fondamentale, il seme è il simbolo di rinascita e di nuove possibilità nel mondo naturale.

Come si scrive la soluzione Seme

S Savona

E Empoli

M Milano

E Empoli

