Si conquistano nel Risiko nei cruciverba: la soluzione è Territori

Home / Soluzioni Cruciverba / Si conquistano nel Risiko

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si conquistano nel Risiko' è 'Territori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERRITORI

Curiosità e Significato di Territori

Approfondisci la parola di 9 lettere Territori: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Territori? Territori sono le aree geografiche che un giocatore conquista e controlla durante il gioco, come nel Risiko. Rappresentano la porzione di mappa che si cerca di ampliare per ottenere potere e vittoria. Conquistare territori significa espandere il proprio dominio, strategia fondamentale per avere successo nel gioco e nella realtà. È un concetto che simboleggia l'espansione e il controllo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si alternano alle gioieSi studia prima di iniziare un viaggioLocalità dove si fanno i fanghiSi vizia al chiusoNon si lascia corrompere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Territori

La definizione "Si conquistano nel Risiko" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A N S A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARENAS" ARENAS

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.