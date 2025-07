Se è infondata, non è attendibile nei cruciverba: la soluzione è Notizia

NOTIZIA

Curiosità e Significato di Notizia

Perché la soluzione è Notizia? Una notizia è un'informazione che riporta fatti recenti e verificabili. Se qualcosa è infondato, cioè privo di prove, non può essere considerato affidabile. Quindi, quando si parla di notizie, è importante distinguere tra ciò che è verificato e ciò che invece è solo una voce o un'ipotesi. In sintesi, la notizia è l'informazione che ci aiuta a conoscere il mondo in modo più accurato.

Come si scrive la soluzione Notizia

La definizione "Se è infondata, non è attendibile" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

O Otranto

T Torino

I Imola

Z Zara

I Imola

A Ancona

