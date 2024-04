La Soluzione ♚ Può essere infondata

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere infondata. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PAURA - NOTIZIA

Curiosità su Puo essere infondata: Rilevamenti esperiti dalla polizia giudiziaria — sono del tutto infondate: «(...) deve essere rilevato che la presenza di traccia sul battitacco della portiera... La paura è un'emozione primaria, intensamente spiacevole, che deriva dalla naturale avversione al rischio o alla minaccia, presente sia nel genere umano che nel genere animale. Umberto Galimberti, nel suo Dizionario di psicologia, così la definisce: Contrariamente ad altre emozioni primarie, la paura presenta una manifestazione che è per definizione patologica: la fobia. Questa è definita come una reazione esagerata di paura di fronte a un determinato oggetto, animale o evento, sproporzionata rispetto alla situazione che si sta affrontando. Per tale motivo il soggetto che presenta delle fobie evita accuratamente tutte le situazioni che ...

