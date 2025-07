Sale per udienze nei cruciverba: la soluzione è Aule

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sale per udienze' è 'Aule'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AULE

Curiosità e Significato di Aule

Vuoi sapere di più su Aule? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Aule.

Perché la soluzione è Aule? Sale per udienze si riferisce agli spazi utilizzati per le riunioni ufficiali o processi, come tribunali o istituzioni giudiziarie. La parola corretta è aule, ovvero ambienti dedicati a incontri e udienze. Questi luoghi sono fondamentali per la giustizia e la comunicazione formale, garantendo un ambiente adatto a discussioni e decisioni importanti. In sostanza, le aule sono i palcoscenici delle decisioni ufficiali.

Come si scrive la soluzione Aule

Hai trovato la definizione "Sale per udienze" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

U Udine

L Livorno

E Empoli

