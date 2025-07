Pneumatico liscio da F.1 nei cruciverba: la soluzione è Slick

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pneumatico liscio da F.1' è 'Slick'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SLICK

Curiosità e Significato di Slick

Non fermarti alla soluzione! Conosci Slick più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Slick.

Perché la soluzione è Slick? Il termine slick si riferisce a un pneumatico liscio, senza battistrada, utilizzato principalmente in Formula 1. La sua superficie liscia permette di massimizzare il contatto con l’asfalto, offrendo una maggiore aderenza e velocità in condizioni di asfalto asciutto. È una scelta ideale per le gare su piste pulite e lisce, dove ogni frazione di secondo conta.

Come si scrive la soluzione Slick

Hai trovato la definizione "Pneumatico liscio da F.1" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

L Livorno

I Imola

C Como

K Kappa

