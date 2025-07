Piccole masse di sangue rappreso nei cruciverba: la soluzione è Grumi

Home / Soluzioni Cruciverba / Piccole masse di sangue rappreso

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Piccole masse di sangue rappreso' è 'Grumi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRUMI

Curiosità e Significato di Grumi

La parola Grumi è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Grumi.

Perché la soluzione è Grumi? I grumi sono piccole masse compatte di sangue rappreso o di altri liquidi, spesso visibili come depositi densi. Si formano quando il sangue si coagula, creando delle aggregazioni solide. Sono comuni in ferite o zone di sanguinamento e possono indicare un processo di coagulazione o di guarigione. Conoscere i grumi aiuta a capire meglio come il nostro corpo reagisce alle ferite.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Masserella di sangue rappresoCoaguli di sangue rappresoSostanza presente nel sangueRelativo al sanguePillola di piccole dimensioni usata in omeopatia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Grumi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Piccole masse di sangue rappreso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

R Roma

U Udine

M Milano

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O G I N M N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MIGNON" MIGNON

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.