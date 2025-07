Pesce dalla carne rosa che si fa anche affumicato nei cruciverba: la soluzione è Salmone

Home / Soluzioni Cruciverba / Pesce dalla carne rosa che si fa anche affumicato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pesce dalla carne rosa che si fa anche affumicato' è 'Salmone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALMONE

Curiosità e Significato di Salmone

La parola Salmone è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Salmone.

Perché la soluzione è Salmone? Il salmone è un pesce dalla carne di colore rosa o arancione, molto apprezzato in cucina per il suo gusto delicato. Può essere consumato fresco o affumicato, processo che ne esalta sapore e aroma. Ricco di omega-3, è un ingrediente versatile ideale per insalate, antipasti e piatti principali. Un vero tesoro del mare, amato in tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi si trova il pesce che fa finta di nullaCon le sue foglie si aromatizzano carne e pesceSi fa girare per cuocere la carneSi fanno girare per cuocere la carneSi fa anche con le capsule

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Salmone

Hai trovato la definizione "Pesce dalla carne rosa che si fa anche affumicato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

L Livorno

M Milano

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A H G H D R E I N L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "HIGHLANDER" HIGHLANDER

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.