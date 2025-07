Pagamento periodico nei cruciverba: la soluzione è Canone

CANONE

Curiosità e Significato di Canone

Non fermarti alla soluzione! Conosci Canone più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Canone.

Perché la soluzione è Canone? Il termine canone indica un pagamento periodico che si effettua regolarmente, ad esempio per l'affitto di una casa o un servizio. È una somma stabilita in anticipo e versata con cadenza fissa, come mensile o annuale. Questa formula facilita la pianificazione delle spese e garantisce continuità nei servizi o nelle proprietà. Un esempio comune è il pagamento del canone di locazione.

Come si scrive la soluzione Canone

La definizione "Pagamento periodico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

N Napoli

E Empoli

