La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non proprio... acuta' è 'Tonta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TONTA

Curiosità e Significato di Tonta

Vuoi sapere di più su Tonta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Tonta.

Perché la soluzione è Tonta? Tonfa è un termine che indica qualcosa di poco acuto o pungente, spesso usato in modo scherzoso per descrivere un suono o una sensazione meno intensa. Può riferirsi anche a un tono di voce che non è né troppo deciso né troppo sottile. In questo modo, tonta suggerisce qualcosa di semplice, senza particolari caratteristiche affilate o acute, perfetto per chi cerca una descrizione leggera e immediata.

Come si scrive la soluzione Tonta

Se "Non proprio... acuta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

