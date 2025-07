Nessuno per Cicerone nei cruciverba: la soluzione è Nemo

NEMO

Curiosità e Significato di Nemo

Perché la soluzione è Nemo? NEMO significa nessuno in latino, indicante l'assenza o chi non c'è. È usato per sottolineare che nessuno si presenta o interviene. Questa parola richiama anche il personaggio di Nemo nei miti e nella letteratura, simbolo di solitudine o mistero. Insieme a Cicerone, suggerisce l'idea di assenza totale, lasciando il campo libero a chi vuole scoprire il significato nascosto.

Come si scrive la soluzione Nemo

N Napoli

E Empoli

M Milano

O Otranto

