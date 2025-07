Lo subì Napoleone nei cruciverba: la soluzione è Esilio

ESILIO

Curiosità e Significato di Esilio

Vuoi sapere di più su Esilio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Esilio.

Perché la soluzione è Esilio? Esilio indica l'allontanamento forzato di una persona dal proprio paese, spesso come punizione o per motivi politici. È un periodo di lontananza volontaria o imposta, che può durare anni o tutta la vita. Napoleone, ad esempio, fu costretto all’esilio sull’isola di Sant’Elena dopo la sconfitta. Un modo per sottolineare come le scelte e le circostanze possano cambiare il destino di una vita.

Come si scrive la soluzione Esilio

La definizione "Lo subì Napoleone" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

S Savona

I Imola

L Livorno

I Imola

O Otranto

