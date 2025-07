Lo sport di Sara Errani nei cruciverba: la soluzione è Tennis

TENNIS

Curiosità e Significato di Tennis

Hai risolto il cruciverba con Tennis? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Tennis.

Perché la soluzione è Tennis? Sara Errani è una famosa tennista italiana, nota per la sua abilità nel gioco. Il termine tennis indica uno sport di racchetta e palla, giocato sia in singolare che in doppio, che richiede agilità, tecnica e strategia. È uno degli sport più popolari al mondo, apprezzato per la sua eleganza e dinamismo. È anche uno sport olimpico molto seguito dagli appassionati.

Come si scrive la soluzione Tennis

Hai davanti la definizione "Lo sport di Sara Errani" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

N Napoli

N Napoli

I Imola

S Savona

