La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo si vince in maglia gialla' è 'Tour'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOUR

Curiosità e Significato di Tour

Perché la soluzione è Tour? Il termine Tour indica una gara ciclistica di lunga durata, come il famoso Tour de France, che si svolge in Francia. La maglia gialla è il simbolo del leader della classifica generale, simbolizzando chi ha il miglior tempo complessivo. Quindi, lo si vince in maglia gialla significa conquistare la vittoria finale in questa prestigiosa competizione, confermando il proprio valore tra i più forti al mondo.

Come si scrive la soluzione Tour

T Torino

O Otranto

U Udine

R Roma

