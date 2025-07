Lo è un abitante di Vilna nei cruciverba: la soluzione è Lituano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è un abitante di Vilna' è 'Lituano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LITUANO

Curiosità e Significato di Lituano

Perché la soluzione è Lituano? Il termine LITUANO indica una persona originaria della Lituania, un paese baltico nel nord Europa con Vilna (Vilnius) come capitale. Essere lituani significa condividere una cultura ricca di tradizioni, storia e lingua propria. Questa parola rappresenta l'identità e l'appartenenza a una comunità europea con radici profonde e un patrimonio unico.

Come si scrive la soluzione Lituano

