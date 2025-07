Lisciare... le guance nei cruciverba: la soluzione è Rasare

RASARE

Curiosità e Significato di Rasare

Perché la soluzione è Rasare? Lisciare... le guance è un modo di dire che indica il gesto di rendere le guance morbide e levigate, spesso con una carezza o un gesto gentile. La parola che cercavi, RASARE, si riferisce anche al tagliare o levigare i peli o i capelli molto corti, ma nel contesto del viso può suggerire l’idea di rendere tutto liscio e senza imperfezioni. La soluzione invita a pensare a un'azione che elimina le irregolarità, lasciando tutto uniforme.

Come si scrive la soluzione Rasare

R Roma

A Ancona

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

