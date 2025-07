Le Rosse che furono un organizzazione terroristica nei cruciverba: la soluzione è Brigate

BRIGATE

Curiosità e Significato di Brigate

La parola Brigate è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Brigate.

Perché la soluzione è Brigate? Le Brigate Rosse sono state un'organizzazione terroristica italiana attiva negli anni '70 e '80, nota per aver compiuto attentati e azioni violente per promuovere le proprie idee politiche. Il nome richiama il colore rosso, simbolo di rivoluzione e lotta. La loro presenza ha segnato un periodo difficile della storia italiana, lasciando un'impronta indelebile nel nostro passato recente.

Come si scrive la soluzione Brigate

Hai trovato la definizione "Le Rosse che furono un organizzazione terroristica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

R Roma

I Imola

G Genova

A Ancona

T Torino

E Empoli

