Le isole che comprendono Luzon e Mindanao nei cruciverba: la soluzione è Filippine

Home / Soluzioni Cruciverba / Le isole che comprendono Luzon e Mindanao

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le isole che comprendono Luzon e Mindanao' è 'Filippine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FILIPPINE

Curiosità e Significato di Filippine

Approfondisci la parola di 9 lettere Filippine: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Filippine? Le Filippine sono un arcipelago di oltre 7.000 isole nel Sud-est asiatico, tra cui Luzon e Mindanao, due delle più grandi e popolose. Questo paese insulare vanta una ricca cultura, paesaggi spettacolari e un patrimonio storico unico, risultato di influenze asiatiche, spagnole e americane. Un vero gioiello tropicale, le Filippine offrono un mix di natura, tradizioni e modernità, rendendole una meta affascinante da scoprire.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le isole che comprendono Vulcano e SalinaLe isole che comprendono anche Stromboli e PanareaLe isole che comprendono ItacaComprendono le Isole Cayman e VerginiLe isole che comprendono Samo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Filippine

La definizione "Le isole che comprendono Luzon e Mindanao" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

I Imola

L Livorno

I Imola

P Padova

P Padova

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A M R M I I T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARITTIMA" MARITTIMA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.