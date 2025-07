Lavora per le industrie della zona nei cruciverba: la soluzione è Indotto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lavora per le industrie della zona' è 'Indotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDOTTO

Curiosità e Significato di Indotto

Approfondisci la parola di 7 lettere Indotto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Indotto? Indotto indica l'insieme delle attività, posti di lavoro e benefici economici generati indirettamente da un'industria o un settore produttivo. Ad esempio, lavorare per le industrie della zona favorisce anche negozi, servizi e altre imprese locali, creando un effetto a catena positivo per l'intera comunità. In pratica, l'indotto rappresenta tutto ciò che nasce grazie all'attività principale di un'azienda.

Come si scrive la soluzione Indotto

Hai trovato la definizione "Lavora per le industrie della zona" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I P A I R M Mostra soluzione



