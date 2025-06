Zona d Italia ricca di industrie nei cruciverba: la soluzione è Nordest

Home / Soluzioni Cruciverba / Zona d Italia ricca di industrie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Zona d Italia ricca di industrie' è 'Nordest'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NORDEST

Curiosità e Significato di "Nordest"

La parola Nordest è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nordest.

Perché la soluzione è Nordest? Il termine Nordest si riferisce alla zona settentrionale dell'Italia, nota per la sua forte presenza industriale e produttiva. Questa regione comprende aree come Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, caratterizzate da un'economia dinamica e imprese innovative. È un cuore pulsante di industrie, commercio e artigianato, che contribuisce in modo significativo al progresso del Paese.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La direzione del grecaleArea italiana detta la locomotiva d ItaliaUna zona dell Italia spesso citata dal meteoLa zona del Centro Italia con Opi e RoccarasoUn antico popolo dell Italia centrale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nordest

Hai trovato la definizione "Zona d Italia ricca di industrie" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

O Otranto

R Roma

D Domodossola

E Empoli

S Savona

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P I D R E N E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERDENTI" PERDENTI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.