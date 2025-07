La uccide la naftalina nei cruciverba: la soluzione è Tarma

TARMA

Curiosità e Significato di Tarma

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tarma più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tarma.

Perché la soluzione è Tarma? Tarma è una parola italiana che indica un’unità di misura antica, usata per quantificare piccole quantità di sostanze, e si trova anche come nome di alcuni luoghi. Nel gioco di parole, rappresenta la soluzione all’enigma La uccide la naftalina, suggerendo come la tarma, un insetto, possa danneggiare i tessuti trattati con naftalina, un repellente. Insomma, la tarma è il piccolo nemico invisibile ai nostri vestiti protetti.

Come si scrive la soluzione Tarma

Se ti sei imbattuto nella definizione "La uccide la naftalina", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I N L A B A T R Mostra soluzione



