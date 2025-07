La città di Leopardi nei cruciverba: la soluzione è Recanati

Home / Soluzioni Cruciverba / La città di Leopardi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La città di Leopardi' è 'Recanati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RECANATI

Curiosità e Significato di Recanati

Approfondisci la parola di 8 lettere Recanati: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Recanati? Recanati è una cittadina delle Marche famosa per essere la patria del poeta Giacomo Leopardi, uno dei più grandi letterati italiani. Il nome richiama il luogo che ha ispirato le sue opere e la sua poesia, simbolo di cultura e bellezza. Conosciuta per il suo patrimonio storico e naturale, Recanati rappresenta un punto di riferimento per chi ama la letteratura e l’arte italiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Città in cui morì LeopardiLa città natale di DallaGrande città di IsraeleLa città con l ErmitageNative della città dei due mari

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Recanati

Hai trovato la definizione "La città di Leopardi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

E Empoli

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N N T A A E I T A M R I A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARIA ANTONIETTA" MARIA ANTONIETTA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.