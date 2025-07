In tv tornava sempre a casa nei cruciverba: la soluzione è Lassie

Home / Soluzioni Cruciverba / In tv tornava sempre a casa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'In tv tornava sempre a casa' è 'Lassie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LASSIE

Curiosità e Significato di Lassie

Approfondisci la parola di 6 lettere Lassie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lassie? Lassie è il celebre cane protagonista di una serie televisiva e film, noto per la sua fedeltà e coraggio. Sempre tornava a casa, proteggendo e aiutando la famiglia che amava. Questa storia di lealtà e affetto ha reso Lassie un simbolo di amicizia tra uomo e animale, dimostrando come l’amore e la senso di appartenenza possano superare ogni ostacolo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L Emanuele di Casa Savoia volto della TVSono sempre in vena di litigareNon sempre sono confessiCasa svizzera di orologiDànno consigli nel mettere su casa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lassie

Hai trovato la definizione "In tv tornava sempre a casa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E M E R S I T B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BIMESTRE" BIMESTRE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.