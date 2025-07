Il suo generatore sfrutta la reazione nucleare nei cruciverba: la soluzione è Centrale Atomica

CENTRALE ATOMICA

Curiosità e Significato di Centrale Atomica

Hai risolto il cruciverba con Centrale Atomica? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 15 lettere più frequenti: Centrale Atomica.

Perché la soluzione è Centrale Atomica? Una centrale atomica è un impianto che produce energia elettrica sfruttando la reazione nucleare, ovvero la fissione di atomi come l'uranio. Questo processo permette di generare grandi quantità di energia in modo efficiente e senza emissioni di CO2 durante il funzionamento. È una delle fonti di energia più potenti e controverse al mondo, fondamentale per il mix energetico globale.

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

M Milano

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N R T O T C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORNETTO" CORNETTO

